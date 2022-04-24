Не все украинцы, которые вызвались защищать свою страну, получат статус участника боевых действий. На него претендуют только те, кто принимал участие в боях. То есть, далеко не все участники бригад территориальной обороны и добровольческих формирований общин.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина

"Однако согласно Порядку предоставления статуса получат его только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. При Министерстве будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься этими вопросами", - объясняется на сайте ведомства.

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