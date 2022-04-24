Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью The New York Times рассказал, как пытался стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.

По его словам, украинские власти предложили стать Шредеру переговорщиком в начале марта. Уже 7 марта он встретился в Стамбуле с членом украинской делегации Рустемом Умеровым. В тот же день Шредер связался с посольством России и договорился о встрече с Путиным. Встреча прошла 9 марта.

На следующий день Шредер пообщался с главой российской делегации Владимиром Мединским и бизнесменом Романом Абрамовичем, который также участвует в переговорном процессе.

"Я могу сказать, что Путин заинтересован в том, чтобы прекратить войну. Но это не так-то просто. Есть несколько моментов, которые нужно уточнить", – сказал Шредер после встречи с Путиным.

По словам Шредера, Россию невозможно изолировать — промышленность Германии требует российского сырья: как нефти и газа, так и редкоземельных элементов.

"В долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как Россия, нельзя - ни политически, ни экономически. Мир и процветание Германии и Европы всегда будут зависеть от диалога с РФ. Когда эта война закончится, нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда так делаем", – рассказал Шредер.

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