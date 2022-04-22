Из Германии идёт очередная серия заявлений о невозможности введения эмбарго на российский газ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Spiegel заявил, что эмбарго на газ из России недопустимо, поскольку не приведет к окончанию войны в Украине, но будет иметь значительные негативные последствия для Германии и всей Европы.

"Я вообще не вижу, чтобы газовое эмбарго положило конец войне. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он бы никогда не начал эту безумную войну. Во-вторых, они действуют так, как будто мы все делаем деньги. Но дело в том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить. И в-третьих, кто-то вообще думает о глобальных последствиях?", - заявил Шольц.

Вместе с тем Центральный банк Германии заявил, что эмбарго Евросоюза на закупку российского газа приведет к падению ВВП в текущем году на 5%, энергетическому кризису и глубочайшей рецессии, "не имевшей прецедентов в последние десятилетия".

Ранее мы сообщали, что в 2022 году Германия может заплатить России рекордные 32 миллиарда евро за энергоносители.

А в Британии призвали ввести санкции против Германии, которая не отказалась от российского газа.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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