Немецкое издание Bild прокомментировало заявление заместителя командующего Центральным военным округом РФ Рустама Миннекаева о том, что сейчас его страна находится в состоянии "войны со всем миром". Соответствующая новость опубликована у них на сайте.

"Заместитель командующего Центральным военным округом Рустам Миннекаев заявил, что Россия "сейчас находится в состоянии войны со всем миром. До сих пор российская пропаганда говорила, что война ведется не против Украины, а против НАТО", - говорится в сообщении.

В то же время журналисты назвали "особым абсурдом" параллель, которую Миннекаев пытался провести между нынешним положением России и Второй мировой войной, заявив, что "против нас была вся Европа, весь мир".

"Во время Второй мировой войны Советский союз сражался вместе с союзниками, включая Великобританию и США, против нацистской Германии и союзников Гитлера. Но путинский генерал предпочитает изобретать историю заново…" – резюмируется в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.