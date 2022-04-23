Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на фоне публикаций в СМИ о том, что между Украиной и Россией идёт интенсивный переговорный процесс, согласованы некоторые документы и идут дискуссии о послевоенных границах страны, заявил, что основное обсуждение в переговорных группах идёт сейчас вокруг обсуждения гарантий безопасности. А вопросы территориального устройства вынесены за скобки.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Здесь позиция Украины четкая, ее сформулировал президент Зеленский: ОРДЛО и Крым - украинские территории. Сейчас переговорные группы нарабатывают текст базового договора о гарантиях безопасности. Именно этот документ будут рассматривать и подписывать страны-гаранты впоследствии. Договор о гарантиях безопасности дает механизм выхода из войны", - сказал Подоляк.

Ранее мы писали о том, что вчера, 22 апреля, украинской и российской переговорным группам удалось конкретизировать несколько договоренностей. При этом главный спорный вопрос, который обсуждается на переговорах, - о послевоенных границах Украины.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.