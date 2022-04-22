В России заявили, что мирные переговоры с Украиной застопорились, потому что Киев не ответил на предложения Москвы по проекту договора.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают РИА Новости.

Также глава МИД РФ говорит, что ситуацию на "Азовстали" и переговоры о мире связывать нельзя.

В тоже время Лавров сказал, что "Россия не против предлагаемых Украиной стран-гарантов ее безопасности", но против украинских ультиматумов.

Ранее Зеленский заявлял, что никаких российских предложений по договору Украина не получала. Россияне же настаивали, что направили их в Киев.

Также Зеленский заявлял, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах Киева и Москвы.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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