Сегодня, 22 апреля, состоялось несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций Владимиром Мединским и Давидом Арахаемией.

Об этом сообщило агентство "ТАСС" со ссылкой на свой источник.

Позже эту информацию подтвердил глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский.

"Подтверждаю", - написал Мединский в своём телеграмм-канале.

Напомним, ранее глава украинской делегации Давид Арахамия заявлял, что готов ехать в Мариуполь на переговоры о выходе людей с "Азовстали". Впрочем к настоящему времени не было известно, что вопрос переговоров в Мариуполе решён.

Западные СМИ пишут о том, что "Россия хочет переговоров с позиции силы", а начинающуюся битву за Донбасс называют решающей и прогнозируют новое полномасштабное наступление российских войск. Тем более, что сегодня его Минобороны России уже фактически подтвердило. Причем заявив, что будет наступать не только на Донбассе, но и на юге - в сторону Одессы.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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