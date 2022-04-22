Власти Украины озвучили условие, при котором выйдут из переговоров с Россией. Если россияне проведут "референдум" в Херсонской области, это приведет к окончательному срыву переговоров.

Об этом "Украинской правде" заявил источник на условиях анонимности.

"Украина выдвинула российским переговорщикам ультиматум, что проведение российскими оккупантами так называемого "референдума" на Херсонщине поставит точку в переговорах", - пишет издание.

Вчера Генштаб ВСУ сообщал, что "референдум" в Херсонской области назначен на 1 мая.

В Херсонской области россиянами ведется подготовка к проведению 1 мая так называемого "референдума". А в период 2-10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено перемещение между населенными пунктами, сообщили в Генштабе.

А украинская омбудсмен Людмила Денисова говорила, что "референдум" состоится 27 апреля.

Также мы писали, что в Москве все чаще говорят о присоединении контролируемых российской армией территорий юга Украины к РФ. Так, депутат Государственной думы из Крыма от правящей "Единой России" Дмитрий Белик сказал, что у российских властей есть планы создать "Крымский федеральный округ", включив туда, помимо полуострова, захваченные российской армией районы континентальной Украины.