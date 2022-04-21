Дату "референдума" по созданию так называемой "ХНР" в Херсонской области россияне перенесли на среду, 27 апреля.

Об этом заявляет омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале. Ранее о том же заявило и оперативное командование "Юг".

"Россияне хотят ускорить проведение фейкового "референдума" в Херсонской области, чтобы объявить об образовании там еще одной "народной республики". Сейчас они активизировали подготовку к соответствующим мероприятиям. Дату имитации волеизъявления народа перенесли на 27 апреля.

После образования так называемой "ХНР" захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной", - написала Денисова.

Примечательно, 27 апреля - среда, фактически, середина рабочей недели.

Отметим, что от самой России никакой информации о подготовке к референдуму нет. А мэр Херсона Колыхаев, заявлял, что не видит признаков его подготовки.

Напомним, ранее Денисова заявила, что в оккупированной Херсонской области Россия планирует "референдум" для создания "ХНР" в начале мая.

После этого Подоляк заявил о подготовке россиянами псевдореферендума в Херсонской области.

Также сообщали, что войска РФ планируют мобилизацию в Херсонской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".