Россия планирует 27 апреля провести в Херсонской области "референдум" за отделение от Украины, о котором ранее рассказывал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Юг".

"В Херсонской области оккупанты активизировали подготовку к референдуму. Дата имитации волеизъявления народа была перенесена на 27 апреля. Пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда пренебрегают всеми законами и нормами. То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день, дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат", - пишет командование.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, войска РФ планируют принудительную мобилизацию в Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" рассказывала о событиях вчерашнего дня, 20 апреля.

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