В занятом оккупационными войсками РФ Энергодаре Запорожской области россияне начали записывать местных жителей в очередь на выдачу 10 тысяч рублей. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

По данным сил обороны, таким образом они хотят получить от населения необходимые паспортные данные для проведения "псевдореферендума".

Скриншот: Facebook/Сили оборони Запорізького краю

Напомним, о том, что россияне могут использовать паспортные данные украинцев, чтобы "сфальсифицировать референдум", вчера в обращении говорил Зеленский.

"Если они просят заполнить какие-то анкеты, оставить паспортные данные, знайте: это не для того, чтобы вам помочь или просто "переписать" людей, которые живут на определенной территории. И не чтобы дать какую-то "гуманитарную помощь", а чтобы сфальсифицировать на вашей земле так называемый референдум, если поступит команда из Москвы", - заявлял он.

Мы рассказывали, что россияне намерены устроить на занятых ими территориях Запорожской и Херсонской областей принудительную "мобилизацию", а также провести "референдумы".

Напомним, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, россияне перенесли дату "референдума" для создания "ХНР" в Херсонской области на 27 апреля.