В российской власти допускают сценарии включения контролируемой армией РФ части юга Украины в состав России.

Очередное заявление на эту тему прозвучало сегодня.

Депутат Государственной думы из Крыма от правящей "Единой России" Дмитрий Белик сказал, что у российских властей есть планы создать "Крымский федеральный округ", включив туда, помимо полуострова, захваченные российской армией районы континентальной Украины. По словам Белика, "Крымский федеральный округ" может быть образован после окончания войны в Украине.

"Крымский федеральный округ может быть воссоздан, а его населением станут жители освобожденных территорий Украины, которые исторически принадлежали России", - сказал Белик.

Он напомнил, что границы Российской империи значительно расширились во время правления Екатерины II границы, а Мариуполь был основан благодаря ей. В эту местность императрица переселила греков и армян из Крыма.

Ранее в Совете Федерации РФ заявляли о возможном "референдуме" на юге Украины о вхождении в состав России. По мнению зампреда комитета по международным делам Совфеда РФ Андрея Климова, Украина в этом плане может пойти по пути Крыма и Абхазии – провести "референдум" и войти в состав Российской Федерации.

Ранее в российских СМИ уже обсуждался вопрос воссоздания существовавшей при Российской империи "Таврической губернии", включающей Крым и Херсонскую область.

Вчера "Страна" рассказывала, как живут люди на захваченном юге Украины.