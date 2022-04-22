Украинской и российской переговорным группам удалось конкретизировать несколько договоренностей. При этом главный спорный вопрос, который обсуждается на переговорах, - о послевоенных границах Украины.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к делегациям двух стран.

По словам собеседников "Медузы", сейчас продолжается обсуждение двух соглашений:

первое соглашение, политическое - о нейтральном, безъядерном статусе Украины и гарантиях безопасности, которые должны будут предоставить ей страны-гаранты в случае агрессии со стороны России;

второе - о "взаимном уважении культур", которое предполагает, что страны будут сотрудничать в культурном отношении на паритетных началах.

Например, если в Украине откроется некоторое количество русскоязычных школ, в России должно открыться соответствующее число украиноязычных.

Алгоритм по гарантиям безопасности сейчас прорабатывается. О готовности выступить в качестве таких гарантов публично заявили Италия и Великобритания, но никакие документы на этот счет пока не подписаны, уточнил в разговоре с "Медузой" источник, близкий к украинской делегации.

При этом все еще не решен важнейший вопрос о послевоенных границах Украины, подтвердили "Медузе" собеседники, близкие к обеим делегациям.

"Есть статья в соглашении, что страны-гаранты гарантируют безопасность в границах Украины, обозначенных на карте. Карта - в приложении к соглашению. А это приложение еще не готово", - рассказал один из собеседников "Медузы".

По словам источника, близкого к украинской делегации, позиция Киева проста: российские войска должны быть выведены со всех территорий, занятых в ходе войны.

Россия же, по информации собеседников "Медузы", намерена сохранить за собой большинство захваченных территорий (если не все). По словам одного из близких к Кремлю источников "Медузы" российские власти не отказываются от планов "отобрать у Украины море".

Два других собеседника "Медузы", близких к администрации президента РФ, говорят, что Россия невзирая на ход переговоров может "не отдать" Киеву Херсонскую область. По их информации, там планируется провести "референдум", в результате которого регион объявит о "независимости" от Украины.

Также Москва не хочет оставлять Киеву Мариуполь: "Иначе вообще непонятно, зачем все это было".

Что будет с Крымом, "ДНР" и "ЛНР", стороны хотят обсудить после войны.

О том, что обсуждение статусов Донбасса и Крыма не будет частью переговорного процесса, стало известно по итогам встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле в конце марта. На переговоры относительно этих территорий стороны предлагают отвести срок до 15 лет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Эти вопросы обсуждаются параллельно, но отдельно. Вопросы, касающиеся Донбасса и Крыма, можно обсуждать, когда войска отсюда выйдут. Странно будет такие чувствительные территориальные вопросы обсуждать, пока идет война", - отметил собеседник "Медузы" с украинской стороны.

Рабочие группы готовят документ о взаимном уважении культур. В нем хотят прописать, что в Украине "может быть русский язык".

По словам близкого к Кремлю собеседника "Медузы", соглашение о взаимном уважении культур в первую очередь касается вопросов языка. Документ предполагает, что в Украине "может быть русский язык" - при условии, что в России в равной мере будет представлен украинский, уточнил "Медузе" собеседник, близкий к украинской делегации.

"Это рамочный договор о взаимном уважении культур, в котором, как мы предполагаем, должны быть какие-то зеркальные решения… Мы уважаем вашу культуру, вы - нашу. Не вмешиваемся ни в вашу, ни в нашу, но мы можем друг с другом взаимно что-то делать", — рассказал он "Медузе.

По его словам, предполагается включить в документ дополнения в виде "формулы, где, например, будет указано, на какое количество населения сколько иностранных школ может быть".

"Или, например, открывают какой-то канал в Украине. И такой же украинский телеканал может открыться, например, в России", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Украины озвучили условие, при котором выйдут из переговоров с Россией. Если россияне проведут "референдум" в Херсонской области, это приведет к окончательному срыву переговоров.

Также мы приводили объяснение Сергея Лаврова, почему мирные переговоры с Украиной застопорились.