Пока бушует спор о поставках оружия в Украину, канцлер Олаф Шольц принял решение об усилении вооруженных сил Германии.

Об этом сообщает Bild.

Бундесвер получит вертолеты CH-47F Chinook от американского производителя Boeing в качестве своего нового тяжелого транспортного средства.

По информации Bild, Минобороны хочет закупить 60 машин примерно на 5 миллиардов евро. Машины могут быть поставлены не ранее 2025/26 года. Они заменят вертолеты CH-53G Sikorsky, которым около 50 лет и которые нуждаются в ремонте.

Ранее мы писали, что не все в Германии выступают за то, чтобы ФРГ поставляла оружие в Украину. Некоторые деятели культуры и науки страны написали открытое письмо канцлеру Олафу Шольцу с просьбой не передавать вооружение Украине и добиваться остановки войны путем переговоров.

Также "Страна" сообщала, что Министерство обороны Германии в два раза сократило экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким военно-промышленным комплексом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

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