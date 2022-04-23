Не все в Германии выступают за то, чтобы ФРГ поставляла оружие в Украину. Некоторые деятели культуры и науки страны написали открытое письмо канцлеру Олафу Шольцу с просьбой не передавать вооружение Украине и добиваться остановки войны путем переговоров.

Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

Подписанты критикуют давление на канцлера, от которого требуют нарастить военную поддержку Киева.

"Вне зависимости от успеха ценой длительного военного сопротивления станут новые разрушенные города и села и новые жертвы среди украинского населения", - говорится в письме.

Его подписанты заявляют, что НАТО сейчас рискует ядерной войной с Россией. И призывают к переговорам с РФ.

Под обращением, которое также направят в Бундестаг, подписались 18 человек: журналисты, политологи, писатели, музыканты, адвокаты, экономисты и даже теологи.

В числе подписантов - известный композитор Константин Векер. Кроме того, в списке другие известные в Германии и в Европе деятели культуры:

Иоахим Гильяр, публицист

Люк Йохимсен, журналист, телередактор, депутат 2005-2013 гг.

Кристоф Крамер, хирург

Карин Кулов, политолог

Гельмут Лорер, врач

Мохсен Массаррат, политолог и экономист

Ганс Миссельвиц, член "комитета по ценностям" правящей Социал-демократической партии Германии

Рут Миссельвиц, протестантский богослов

Норман Пех, эксперт по международному праву, бывший депутат немецкого Бундестага

Вернер Руф, политолог и социолог

Герт Зоммер, психолог, бывший член правления Центра Исследования конфликтов в Марбурге

Ганс Кристоф Граф фон Шпонек, бывший помощник Генерального секретаря ООН

Антье Уолмер, бывший вице-президент немецкого Бундестага

Константин Векер, музыкант, композитор и писатель.

Напомним, что поставки тяжелого вооружения из Германии в Украину - сложный вопрос. Правительство затягивает поставки и пока что в Украину не переданы необходимая бронетехника и тяжелое вооружение, которыми могла бы помочь Германия. Власти страны вдвое сократили список оружия на передачу и убрали оттуда все необходимое тяжелое вооружение.

В Германии вокруг поставок оружия Украине даже началась политическая борьба. Оппозиционный немецкий блок ХДС/ХСС планирует на следующей неделе внести в Бундестаг проект резолюции о предоставлении Киеву тяжелого вооружения, если такого решения не примет канцлер Олаф Шольц. Сторонников таких поставок хватает и внутри правящей коалиции. Поэтому резолюция может набрать большинство в обход мнения канцлера.