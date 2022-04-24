Село Отрадное в Белгородском районе Белгородской области обстреляли, был выпущен один снаряд.

Об этом сообщил в Telegram в воскресенье, 24 апреля, глава районной администрации Владимир Перцев.

"К сожалению, действительно, был прилёт снаряда со стороны Украины, но не на кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках.

Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших – нет. Ситуация в селе спокойная", - написал Перцев со ссылкой на заявление главы администрации Краснооктябрьского поселения Кравченко.

Напомним, 19 апреля губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщает, что якобы со стороны Украины был обстрел села Головчино Грайворонского района.

Ранее мы писали, что в России обвинили Украину в обстреле Брянской области. Под обстрел попали жилые дома, 7 человек пострадали.

Украина заявляет, что территорию РФ не обстреливает и обвиняет Россию в организации провокации.

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

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