В Киеве не сбавляют оборонных темпов, в столице продолжают усовершенствовать блокпосты и укрепления обороны на подступах к городу.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"По всем направлениям все укрепления совершенствуются, мы работаем практически ежедневно для того, чтобы столица была защищена. С другой стороны работаем, чтобы восстановить маршруты общественного транспорта, восстановить все логистические цепочки обеспечения города, чтобы жизнь в городе также была комфортной", - отметил Поворозник.

Он напомнил, что в Киеве практически в режиме мирного времени заработал метрополитен, почти весь электрический транспорт вышел на улицы.

Также, по словам Поворозника, уже работает много магазинов и объектов, которые занимаются обеспечением людей, которые живут в городе.

Заместитель главы КГГА отметил, что сейчас в город возвращается все больше людей, они хотят вернуться к своей привычной работе. Поэтому в городских властях надеются, что будут открываться объекты бизнеса не только из сферы продаж или обслуживания.

В то же время, Поворозник подчеркнул, что война не закончилась, ракетные атаки продолжаются и спрогнозировать развитие событий сложно. Поэтому городские власти призывают людей, которые находятся в безопасных местах, воздержаться от возвращения в столицу.

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