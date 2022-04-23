Американский военный эксперт Майкл Кофман проанализировал, какой может быть вторая фаза войны в Украине.

Об этом он написал в Twitter.

По его мнению, наступление на Донбасс будет последним крупным, которое российские военные могут предпринять без общей мобилизации. При любом исходе сражения армия РФ после Донбасса будет истощена.

Нынешняя российская атака пока выглядит как наступление на Славянск из Изюма, сжатие Северодонецкого выступа и продвижение на юго-запад от Изюма (к западу от Краматорска) с целью частичного охвата позиций ВСУ в северной части Донбасса.

Российским силам нужен Северодонецк, чтобы контролировать Славянск и Краматорск.

По мнению эксперта, это рискованная операция. Украинцы усиливают позиции вокруг Харькова и атакуют, чтобы создать угрозу российским коммуникациям, необходимым для этого наступления. Даже если оккупанты добьются значительных успехов, впоследствии они будут уязвимы на этих коммуникациях.

Силы ВСУ, похоже, провели тактическое отступление на некоторых участках, взорвали мосты. И в то же время они могли занять более удобные позиции для контратаки, чтобы сорвать российское наступление.

Российские войска понесли большие потери в живой силе и технике, а боеспособных формирований стало гораздо меньше. Неясно, каков нынешний уровень укомплектования батальонно-тактических групп РФ. Кофман не уверен, что присланных подкреплений достаточно для возмещения прежних потерь.

На юге российские войска до последнего момента были скованы в Мариуполе. Заявление Путина о том, что они собираются избежать штурма "Азовстали", говорит о том, что РФ бережет силы для дальнейшего наступления на Донбасс.

Пока неясно, будет ли южная ось наступления чем-то большим, чем закрепление позиций. Войска Южного военного округа потрепаны за два месяца боев. И больший оперативный охват, вероятно, им не по силам.

Российские войска на юго-запад от Херсона пытаются укрепить оборону к западу от Днепра. Развернутые там подразделения относительно легкие и находятся под давлением ВСУ. Их могут попытаться вынудить отступить за Днепр.

Украина перебрасывает подкрепления в Запорожье, Донбасс и Харьков. Россия не прилагала особых усилий для нарушения наземных коммуникаций Донбасса с "большой землей".

Расширение западной поддержки за счет бронетехники, БМП и артиллерии позволит Украине восполнить потери и вооружить резервные бригады (особенно артиллерией и боеприпасами, которые нужны Украине).

Но предсказывать исход Кофман сражения не берется, говоря о том, что РФ может как победить, так и проиграть. Следующие три недели будут решающими, считает он.

Напомним, эксперты не считают, что Россия начала новое наступление на востоке Украины.

В то же время у Зеленского объявили о начале второй фазы войны с Россией.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.