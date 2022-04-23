Американские военные специалисты проанализировали, что произошло в Украине за прошедшую неделю и представили свои короткие выводы. Об этом говорится в еженедельном отчете Института изучения войны.

По мнению специалистов, Россия и Украина вряд ли в ближайшие недели возобновят переговоры из-за ожидающего масштабного наступления ВС РФ на юго-востоке страны. Вооруженные силы Украины предполагают, что имеют существенные шансы и могут отбросить российско-оккупационные войска на позиции, которые были 24 февраля.

"Вряд ли стороны будут вступать в переговоры до тех пор, пока такой исход не произойдет или не станет значительно менее вероятным", - говорится в сообщении.

Также аналитики обратили внимание, что Кремль все больше описывает для внутренней аудитории войну не как с отдельно-взятой страной, а с целым блоком НАТО. С помощью этого Москва хочет объясниться перед россиянами за медленное прохождение операции и существенные потери.

Не менее важным выглядит индикатор, что кремль хочет создать несколько квази-государств на оккупированных территориях для укрепления там своих позиций. В частности, речь идет о Розовском районе Запорожской области, где 20 апреля украинцы под дулами автоматов "проголосовали" за присоединение к "ДНР". Также аналитикам поступает информация о подготовке 27 апреля провести в Херсоне референдум о создании "Херсонской народной республики".

Кроме того, Кремль также продолжает активный поиск наемников. Предварительно известно, что РФ уже имеет от 10 до 20 тысяч человек из Сирии, Ливии и ЧВК "Вагнер".

Также военные специалисты называют маловероятным применение Россией в Украине ядерного оружия.

"Кремль, вероятно, считает, что применение ядерного оружия спровоцирует более активное участие в войне блока НАТО, в результате чего это станет для Москвы чистой потерей", - резюмируют в институте.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.