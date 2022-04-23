Британская разведка сообщает, что российско-оккупационные силы за прошедшие сутки не смогли достичь значительных успехов из-за контратак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

"Несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не смогли добиться значительных успехов из-за усилий и контратак украинских военных", - говорится в сообщении.

Также в британской разведке сообщили, что военно-воздушные и морские силы России так и не смогли установить контроль ни в одной из областей Украины из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны.

Кроме того, в разведке Соединенного Королевства заметили, что несмотря на заявления России о взятии Мариуполя, бои в городе продолжаются. Благодаря этому замедляется наступление и продвижение ВС РФ на Донбассе.

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