Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Российской Федерации генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что российская баллистическая ракета "Сармат" сможет нести сразу несколько гиперзвуковых ударных блоков.

Командующий войсками добавил, что подобных комплексов на боевом дежурстве нет ни у одной страны мира.

Напомним, в России на космодроме "Плесецк" произведен первый испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", способной нести ядерные боеголовки.

В РФ утверждают, что она может преодолеть любые перспективные системы противоракетной обороны.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал мир готовиться к ядерному удару со стороны России.

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает о решающей битве для мировой геополитики "на десятилетия вперед".