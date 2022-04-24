В Украину прибыли с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, в настоящее время они ведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире у Марка Фейгина.

Глава Пентагона и госсекретарь США обсудят с Зеленским предоставление военной помощи Украине, которая вынуждена сопротивляться российской агрессии.

Напомним, вчера Зеленский заявил, что в Украину приедут Блинкен и Остин. В Госдепе и Пентагоне отказались это комментировать.

Ранее мы писали, что в Белом доме пока не планируют визит Байдена в Киев.

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

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