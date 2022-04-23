Президент Владимир Зеленский прокомментировал планы генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша посетить Москву и Киев. В Украину тот приедет 28 апреля - после визита в РФ, запланированного на 26 апреля.

Об этом Зеленский сказал в субботу, 23 апреля, на пресс-конференции для представителей украинских и международных СМИ.

По мнению Зеленского, маршрут генсека превратит его поездку в формальность - и сначала он должен был приехать в Украину.

"Я думаю, если будет время у генсекретаря ООН, он обязательно должен посетить сначала места, где были пытки и уничтожали наших людей, а уже потом найти время для "уважаемых" из Москвы. Мне кажется, важнее понять, что у нас происходит, чтобы иметь точку зрения, которую генсек ООН может донести в Москве на встрече с президентом этого государства", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что генсек ООН предложил объявить в Украине гуманитарное перемирие на Пасху. Он призвал к 4-дневной гуманитарной паузе и заявил, что ООН готова в этот период направить в эти места колонны с гуманитарной помощью. Украина на это предложение согласилась, Россия - отказалась.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.