После посещения Москвы генсек ООН Антонио Гуттериш в четверг, 28 апреля, прибудет в Киев и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Нам нужны срочные шаги для спасения жизней, прекращения человеческих страданий и установления мира в Украине", - написал Антонио Гуттериш в Твиттере.

Отметим, Гуттериш 25 апреля приедет Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Гутерриш также проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча с Путиным состоится 26 апреля.

На этой неделе Гутерриш предложил объявить в Украине гуманитарное перемирие на Пасху. Он призвал к 4-дневной гуманитарной паузе и заявил, что ООН готова в этот период направить в эти места колонны с гуманитарной помощью. Украина на это предложение согласилась, РФ - отказалась.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.