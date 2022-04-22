Эвакуация десятков тысяч людей, оставшихся в ловушке в Мариуполе, возможна только с помощью ООН.

Об этом вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в комментарии ВВС.

Ирина Верещук сказала, что ООН должна участвовать в организации путей эвакуации из осажденного города, добавив, что это "единственная организация, в силах которой предотвратить смерть".

Однако, похоже, пока международная организация "всего лишь наблюдает за событиями", добавила Верещук.

"У нас нет времени ждать. Эти коридоры должны быть созданы в ближайшие дни", – сказала вице-премьер.

Напомним, глава Евросовета созвонился с Путиным и призвал выпустить людей из Мариуполя и других городов.

Ранее мы писали, что в мэрии Мариуполя сообщили об обнаружении массового захоронения людей.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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