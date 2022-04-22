"У нас нет времени ждать". Ирина Верещук призвала ООН участвовать в эвакуации людей из Мариуполя
Эвакуация десятков тысяч людей, оставшихся в ловушке в Мариуполе, возможна только с помощью ООН.
Об этом вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в комментарии ВВС.
Ирина Верещук сказала, что ООН должна участвовать в организации путей эвакуации из осажденного города, добавив, что это "единственная организация, в силах которой предотвратить смерть".
Однако, похоже, пока международная организация "всего лишь наблюдает за событиями", добавила Верещук.
"У нас нет времени ждать. Эти коридоры должны быть созданы в ближайшие дни", – сказала вице-премьер.
Напомним, глава Евросовета созвонился с Путиным и призвал выпустить людей из Мариуполя и других городов.
Ранее мы писали, что в мэрии Мариуполя сообщили об обнаружении массового захоронения людей.
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Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.
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