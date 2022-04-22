Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об обнаружении нового массового захоронения в городе. По его данным, оно находится в Левобережном районе, у кладбища приморского села Виноградное.

Пост о захоронении чиновник опубликовал 22 апреля в Фейсбуке.

"Мы вместе с "Радио Свобода" нашли второй могильник. Теперь в Левобережном районе и поменьше. Меньший, чем в Мангуше, но не меньший в бесчеловечности. Честно, я до сих пор не могу понять, как это возможно. Эти массовые могилы, где тела тупо в целлофановых мешках, где части тел в мешках - сбросить кучей в траншею... У меня нет слов для названия этого..." - написал Андрющенко.

В подтверждение своих слов он добавил спутниковый снимок.

Вчера советник мэра заявлял и о других местах таких захоронений. Там, по его мнению, лежат убитые в ходе штурма жители Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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