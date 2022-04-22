В мэрии Мариуполя сообщили об обнаружении массового захоронения людей
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об обнаружении нового массового захоронения в городе. По его данным, оно находится в Левобережном районе, у кладбища приморского села Виноградное.
Пост о захоронении чиновник опубликовал 22 апреля в Фейсбуке.
"Мы вместе с "Радио Свобода" нашли второй могильник. Теперь в Левобережном районе и поменьше. Меньший, чем в Мангуше, но не меньший в бесчеловечности. Честно, я до сих пор не могу понять, как это возможно. Эти массовые могилы, где тела тупо в целлофановых мешках, где части тел в мешках - сбросить кучей в траншею... У меня нет слов для названия этого..." - написал Андрющенко.
В подтверждение своих слов он добавил спутниковый снимок.
Вчера советник мэра заявлял и о других местах таких захоронений. Там, по его мнению, лежат убитые в ходе штурма жители Мариуполя.
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