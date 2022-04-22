Глава Евросовета Шарль Мишель созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил ситуацию в Мариуполе.

Об этом он сообщает в Twitter.

"Настоятельно рекомендовал обеспечить немедленный гуманитарный доступ и безопасный проход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - написал Мишель.

Что ему на это ответил Путин, он не уточнил.

Но ранее РФ отказалась от предложенного ООН пасхального перемирия в Украине, считая призыв к перемирию "стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться" и получить новые партии оружия.

При этом в РФ заявили о готовности ввести "режим тишины" для выхода военных и гражданских с "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в выпуске "Ясно.Понятно".