Россияне планируют вывезти из Украины зерно, увеличение количества вагонов для него заметили в Крыму, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

"Поезда направляются к железнодорожным станциям, которые граничат с Херсонской областью. Крым своих запасов зерновых для вывоза в таком количестве не имеет. Херсонщина и Запорожская область дают большие урожаи зерновых и в настоящее время там размещено большое количество зернохранилищ", - сообщила Денисова.

По ее словам, россияне, очевидно, намерены вывезти оттуда украинское зерно. Также Денисова сообщает, что несколько недель назад они уже похитили зерно из Бердянского порта.

Также Денисова сообщает, что в Крыму, по словам его жителей, началась продажа овощей, вывезенных из Херсонской области.

Денисова заявила, что вывоз зерна и продуктов питания с оккупированных территорий является нарушением статьи 55 Женевской конвенции, и призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть это.

Скриншот: Facebook/Людмила Денісова

Ранее мы писали, что правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что российские войска совершили целый ряд военных преступлений во время оккупации Бучи с 4 по 31 марта. Организация задокументировала в городе 16 убийств, которые, очевидно, были незаконными, в том числе девять массовых казней и семь случаев случайных убийств гражданских.

Также "Страна" рассказывала, что под Мариуполем нашли огромную братскую могилу, куда оккупанты грузовиками свозят тела мирных жителей.