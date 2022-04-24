Вице-премьер, министр Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона заявила, что россияне не дали организовать гуманитарный коридор из Мариуполя на Пасху.

"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора и из "Азовстали", и из Мариуполя в целом. На "Азовстали" сейчас 1000 женщин и детей, плюс - 500, может даже больше, раненых, почти 50 человек нуждаются в немедленной квалифицированной помощи.

Именно об этом должен говорить господин Гутерреш в Москве, если он собирается говорить о мире. Все остальные договоренности не будут иметь веса, потому что самое главное, что может сделать ООН и не могут сделать другие – это открыть гуманитарный коридор", - сказала Верещук.

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