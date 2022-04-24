Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предлагает России спецраунд переговоров по Мариуполю.

Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

Он пишет, что атаки на "Азовсталь" продолжаются. В связи с чем предложил Москве сделать

три "мариупольских шага":

"1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем.

2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.

3. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных", - написал Подоляк.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что сейчас комбинат "Азовсталь" активно обстреливают, несмотря на то, что Владимир Путин заявил о том, что штурмовать представляющий собой укрепленную крепость завод не нужно и приказал ее окружить.

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