Бойцы полка "Азов", находящиеся в Мариуполе, показали мирных жителей, которые уже два месяца прячутся с детьми в укрепленных подвалах комбината "Азовсталь".

Помещение, в котором живут больше 15 детей, полутемное. Военный с камерой пробирается по длинным подвалам коридора, чтобы попасть к ним. На стенах по пути везде написано "Дети".

В основном в этой части завода живут женщины и дети. Все они просят открыть зеленый коридор и дать гарантии безопасности для них, ведь многие находятся на "Азовстали" с конца февраля или начала марта и уже почти два месяца не видели солнца.

Дети рассказывают, что хотят увидеть мирное небо, одна из девочек мечтает уехать во Львов - где не стреляют.

"Хочется мира, хочется наконец увидеть солнце", - рассказывает она.

Взрослые, которые живут с детьми, говорят, что у них уже кончаются принесенные с собой запасы и они не знают, как будут жить дальше.

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