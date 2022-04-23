В мэрии Мариуполя сообщили о срыве эвакуации мирных жителей из города по вине России
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что эвакуация жителей города сегодня сорвалась.
Об этом чиновник написал в Facebook.
По его словам, автобусы, которые обещала подать Россия, не приехали. Вместо них россияне предупредили, что будет обстрел и сказали собравшимся расходиться.
У ТРЦ "Порт-Сити" к тому времени находились около 200 человек, желавших выехать в Запорожье.
При этом тех, кто уезжал в подконтрольный "ДНР" Докучаевск россияне вывезли на автобусах из другого места - от ТЦ "Метро".
"...Оккупанты подали автобусы на точку возле ТЦ "Метро" (200 метров от согласованной точки эвакуации), начали погрузку. После погрузки мариупольцам было объявлено, что эвакуация будет только в Докучаевск, то есть на оккупированную территорию. Права покинуть автобус людям не дали. В ответ на вопрос, почему так, прозвучал ответ о "националистах, обстрелявших точку эвакуации", - сказано в посте чиновника.
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