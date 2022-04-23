Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что запланированная на сегодня эвакуация из Мариуполя начнется в 12:00. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

"Сегодня снова попытаемся эвакуировать женщин, детей и людей пожилого возраста. Сейчас начинаем собираться на кольце возле торгового центра "Порт-Сити". Если все будет по плану, около 12:00 начнем эвакуацию", - сказала она.

Уточним, что накануне советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко утверждал, что эвакуация должна была начаться в 11:00. Также он добавил, что достигнута предварительная договоренность, что к колонне могут добавляться частные автомобили.

В то же время журналист Артем Ильин решил рассказать, как со слов жителей Мариуполя проводилась первая за долгое время эвакуация. По его словам, о возможности выехать из города люди узнали из "Украинского радио", которое ловится только в метровом диапазоне.

К месту сбора пришло около 70 человек, которым оккупанты РФ и "ДНР" выделили 7 автобусов типа "Рута". Однако выехать за пределы Мариуполя согласились только 4 из них. А из-за того, что один автобус сломался, людям пришлось ехать в трех переполненных машинах.

Сначала мариупольчан отвезли в Безымянное на "регистрацию/фильтрацию", которая проходила пять часов. По итогу никого не задержали. А после этого людей направили через Бердянск в Васильевку. Там люди пересели на автобусы, приехавшие из Запорожья.

"Но 90 обещанных автобусов никто не видел. Они там и не были нужно, потому что очень мало жителей Мариуполя знали о возможности эвакуации", - добавил Ильин.

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