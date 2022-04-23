В субботу, 23 апреля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о наличии "зеленого коридора" в городе, который начнет действовать с 11 часов. Соответствующий пост он написал у себя в Telegram-канале.

"Мариуполь. Эвакуация. Сегодня в 11 часов утра от ТЦ "Порт-сити" начнется эвакуация мариупольцев в Запорожье. Выезд колонны запланирован на 12:00 по маршруту: Мариуполь – Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье", - написал он.

В то же время Андрющенко уточнил, что согласно предварительной договоренности – к колонне могут допустить частные машины. При этом в автобусы будут пускать только женщин, детей и людей пожилого возраста.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.