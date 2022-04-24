Украина больше не ведет переговоры с НАТО о закрытии неба над Украиной, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому оппозиционному изданию "Медуза".

Он сказал, что Украине сегодня нужны лишь системы ПВО, которые Киеву уже предоставляют.

"Это закрытый вопрос. То, что нам нужно, - это система противовоздушной обороны, которую нам уже предоставляют. А небо мы и сами закроем", - сказал Арестович.

Ранее украинские власти просили Страны НАТО "закрыть небо" над Украиной. Однако США и НАТО заявили, что делать этого не будут, так как не хотят вступать в прямое боестолкновение с Россией.

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

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Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

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