Украинские беженцы, которые захотят остаться за границей на долгий период, могут стать позитивным фактором для Европы, которой в перспективе не будет хватать рабочей силы.

Об этом сообщил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер в интервью "Голосу Америки".

"В долгосрочной перспективе Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако некоторые беженцы могут остаться на долгий период, и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не будет хватать рабочей силы", - сказал Кеммер.

Он добавил, что война в Украине больше всего повлияла на развивающиеся восточноевропейские экономики, в том числе из-за того, что они принимают много беженцев. Поэтому для таких стран (за исключением Украины, Беларуси, России и Турции) был ухудшен прогноз по экономическому росту.

"Мы ухудшили прогноз нынешнего роста в странах Восточной Европы (кроме Украины, Беларуси, России и Турции) на 1,5 п.п. Для продвинутых экономик мы ухудшили этот прогноз на 1 п.п., то есть на эти страны кризис влияет значительно больше. Однако важно, что это происходит после значительного восстановления восточноевропейских экономик с развивающимися рынками. Это восстановление было значительно больше, чем в продвинутых европейских экономиках", - пояснил Кеммер.

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