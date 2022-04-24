После активизации российских военных на Донбассе и обстрелов населенных пунктов Донецкий национальный технический университет переехал в Луцк.

Об этом рассказал ректор университета Ярослав Ляшко в интервью "Общественному радио".

Ярослав Ляшко рассказал, что Донецкий национальный технический университет уже не впервые в своей истории вынужден перемещаться. В 2014 году он переехал из Донецка в Покровск, а теперь в Луцк.

"Сейчас мы работаем на базе Луцкого национального технического университета. Нам выделили одно крыло всего корпуса. Здесь находятся все наши административные службы. В Луцке сейчас находятся 70 сотрудников нашего университета. Это ректорат, деканат, руководители отделов, бухгалтерия. Они обеспечивают жизнедеятельность нашего учебного заведения. Многие преподаватели также уже переехали, но большая часть разбросана по разным городам Украины", — рассказал ректор.

Как и другие украинские университеты, Донецкий тоже непрерывно ведет учебный процесс в дистанционной форме.

"Мы активно приобщаемся к жизни луцкого общества. Мы пока в состоянии планирования. Главное – продолжать функционировать. Меня радует, что в отличие от 2014 года сейчас все руководящие работники уже здесь и готовы работать. Тогда все это было сложнее. Вообще, мы пережили уже много всего. Войну в Донбассе, карантин. Нам уже ничего не страшно. Мы готовы работать в любом режиме", – добавил Ляшко.

Кроме того, университет участвует в волонтерской деятельности, а некоторые преподаватели – в рядах ВСУ.

Также ректор университета считает, что вступительная кампания 2022 года будет сложной для всей Украины.

"Сейчас много детей за рубежом. Те страны, где они будут пытаться оставить у себя нашу талантливую молодежь, предлагая хорошие условия для вступления. Программы льгот будут расширяться на 100%. А для высших учебных заведений, которые были перемещены, это тоже сложный вызов. Они ведь потеряли тот контингент студентов, которых имели раньше и нужно работать над доверием в новом регионе", - подытожил ректор.

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