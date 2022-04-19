В этом году абитуриенты вместо ВНО будут сдавать мультидисциплинарный тест. Его нужно будет сдавать очно, но жителям опасных регионов позволят проходить тестирование онлайн.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Минобразования и науки Сергей Шкарлет.

По словам министра, мультидисциплинарный тест - то же "ЗНО", но в другом формате. Будет 3 сессии тестирования: основная, регистрация на которую заканчивается19 апреля, дополнительная и "специальная".

Шкарлет рассказал, что пройти тест для поступления в вузы смогут все желающие. Один абитуриент сможет принять участие только в одной сессии, то есть сдавать тест можно только один раз.

В июне, по словам министра, будет проведено пробное тестирование. Кроме того, в ближайшее время будет опубликован пробный тест для тренировки прохождения тестирования.

По словам Шкарлета, в ЕС также организуют возможность сдать тест на базе ведущих университетов и аналогов Украинского центра оценивания качества образования. Более детальная информация о месте сдачи тестов будет известна в июне.

Напомним, тест для поступления в вузы в этом году будет включать украинский язык, математику и историю Украины.

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