Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал о том, что национальный мультипредметный тест, который в этом году заменит украинским выпускникам ВНО, можно будет сдать как в Украине, так и за рубежом. Однако физическое присутствие обязательно.

Об этом говорится на сайте Минобразования.

"ВНО будет, но его формат изменен. Основным отличием является: если раньше ученики сдавали 3 или 4 экзамена, сегодня будет 1 экзамен - национальный мультипредметный тест, который продлится 90 минут - не в режиме онлайн, а в учебных заведениях, и будет содержать 3 важных дисциплины: украинский язык, математика и история Украины (по 20 заданий по каждой дисциплине). Также будет возможность прерваться во время воздушной тревоги и затем продолжить сдавать тест", - цитирует Шкарлета пресс-служба Министерства.

Министр также рассказал, что физическое присутствие для сдачи теста обязательно.

"Абитуриенты, окончившие 11 класс и желающие поступать в высшие учебные заведения Украины, будут иметь такую ​​возможность. На территории стран ЕС они смогут сдать национальный мультипредметный тест либо в столицах европейских государств, либо на базе университетов этих стран", – сказал Шкарлетт.

Ранее Сергей Шкарлет рассказал, что мультидисциплинарный тест для поступления в вузы будет включать украинский язык, математику и историю Украины, документы на поступление будут приниматься онлайн, а организованные сессии централизованных экзаменов будут проводиться неоднократно.

Мы подробно рассказывали о деталях такого тестирования.