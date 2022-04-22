Луганский университет внутренних дел переезжает уже в третий раз за последние восемь лет. В 2014 году ВУЗ перевели в Северодонецк. А после начала вторжения России - в Днепр.

Сейчас университет эвакуировали в Волынскую область.

Об этом сообщил в Facebook губернатор Юрий Погуляйко.

Город, где будет базироваться вуз, пока неизвестен.

Напомним, российские военные контролируют 80 процентов Луганской области. Губернатор призвал оставшихся жителей уезжать.

Ранее мы писали, что единый тест для поступления в вузы будет проходить офлайн. Сдать его можно будет в Украине и за границей.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в выпуске "Ясно.Понятно".