Луганский университет внутренних дел. Фото: Iduvs.edu.ua

Луганский университет внутренних дел переезжает уже в третий раз за последние восемь лет. В 2014 году ВУЗ перевели в Северодонецк. А после начала вторжения России - в Днепр.

Сейчас университет эвакуировали в Волынскую область.

Об этом сообщил в Facebook губернатор Юрий Погуляйко.

Город, где будет базироваться вуз, пока неизвестен.

Луганский институт внутренних дел переехал в Волынскую область

Напомним, российские военные контролируют 80 процентов Луганской области. Губернатор призвал оставшихся жителей уезжать.

Ранее мы писали, что единый тест для поступления в вузы будет проходить офлайн. Сдать его можно будет в Украине и за границей.

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Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха. 

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