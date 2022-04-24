Из-за войны Благодатный огонь впервые был доставлен в Украину автотранспортом. Далее полиция в течение нескольких часов обеспечит его доставку во все регионы.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире национального телемарафона.

"Сейчас, во время нашего разговора, уже происходит доставка Благодатного огня. Часть городов его уже получила, часть сейчас ожидает. Все города буквально через несколько часов получат Благодатный огонь, который будет зажжен во всех уголках нашей страны", - сказал Билошицкий.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 24 апреля, президент Украины Владимир Зеленский записал пасхальное обращение к гражданам. Он впервые сделал это из храма. В начале ролика президент вступает под своды Софии Киевской, становится спиной к иконостасу и зачитывает свое 10-минутное обращение - рекордно длинное из всех пасхальных.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

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