Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко огласил рамки комендантского часа в пасхальную ночь по отдельным областям.

Об этом он сообщил в видеообращении.

С 19:00 до 5:00 комендантский час продлится - в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях.

С 23:00 до 5:00 - в Киевской, Одесской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Черкасской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновецкой областях.

Кроме того, с 5:00 пасхального дня все церкви откроются для праздничного богослужения. Ночью прийти в храм будет нельзя.

Но трансляции богослужений можно будет посмотреть по ТВ.

В эфире телемарафона, покажут пасхальные службы ПЦУ и греко-католиков.

В 23:30 начнется трансляция богослужения в Михайловском соборе Киева.

В 7:30 утра 24 апреля покажут службу из греко-католического собора Воскресения Христова.

В Киево-Печерской Лавре будут совершены два богослужения, оба начинаются в час ночи.

Онлайн трансляции УПЦ доступны: через страницу на Фейсбук – соборное богослужение из Трапезного храма, а на официальном канале YouTube – братское богослужение в Крестовоздвиженнском храме.

В телемарафоне трансляцию из Лавры не анонсировали.

Также мы писали, что во Львовской области отменили ранее принятое решение об отмене комендантского часа в Пасхальную ночь. Кроме того, во всех храмах ночные богослужения перенесли на утренние часы.

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