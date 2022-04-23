Если в прошлом году Пасха была ограничена ковидом, то в этом - военными действиями.

Храмы - это места массового скопления людей, и во время воздушной тревоги, которой, надеемся, в Пасхальную ночь мы не услышим, они могут попасть под обстрелы.

Поэтому почти везде по Украине на пасхальную ночь оставили в силе комендантский час. Но кое-где сделали послабления.

Рассказываем, как украинцы в этом году отметят главный христианский праздник.

Пасха и комендантский час. Ситуация по регионам

Первые разъяснения властей на счет празднования Пасхи в условиях военного времени и комендантского часа дали в Волынской области. Здесь сообщили, что в пасхальную ночь комендантский час отменен не будет. При этом полиция разрешила посещение церквей для освящения пасхальных корзин.

"Любое другое безосновательное пребывание на улицах и в общественных местах будет считаться нарушением комендантского часа", - объяснили в полиции. То есть без корзины или лампадки могут задержать.

Отметим, что по этой области ограничения действуют с 22:00 до 06:00.

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В Киевской области церкви не будут работать в комендантский час на Пасху (с 23:00 до 5:00). "Культовые сооружения в период комендантского часа будут закрыты", - сообщили в полиции.

То есть в Киеве, например, на службу можно будет выходить из дома с 5 часов утра 24 апреля. Или успеть попасть в храм до 23:00 23 апреля (но в таком случае придётся остаться до утра).

В Ровненской области комендантский час не отменяется, но пасхальные богослужения будут проведены для ограниченного числа прихожан. Об этом написал губернатор Ровно Виталий Коваль.

По данным Коваля, будет разрешена работа церквей и пребывание вблизи них граждан на территории всей Ровенской области. Также на время богослужения будет работать общественный транспорт.

В Полтавской области запретили проводить массовые богослужения на Пасху и комендантский час в Пасхальную ночь отменять не будут.

Как сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, святить пасхи будет можно вне комендантского часа и при условии отсутствия воздушных тревог. Без скопления людей.

"Ситуаций, когда верующие выстроятся вокруг церкви в несколько рядов, не должно быть! Соблюдение ограничений будут контролировать ТРО и полицейские патрули", - написал он.

Власти Винницкой области объяснили, что святить пасху можно будет с 5 утра, после окончании комендантского часа.

Свои разъяснения о праздновании Пасхи в Кривом Роге дал глава военной администрации города Александр Вилкул. Так, он заявил, что ночного богослужения в храмах не будет, а комендантский час не снимается. Вот ряд норм:

Комендантский час в ночь с 23 на 24 апреля с 22.00 до 05.00 будет действовать как всегда. Освещение в городе и районе будет, как всегда, отключено. В храмах ночью богослужение проводиться НЕ БУДЕТ. Богослужение начнется в 05.30 утра (это соответствует всем канонам, Владыки всех конфессий благословили). Охрана будет проводится усиленными нарядами полиции и Национальной гвардии. Вход на территорию храмов с оружием запрещен! Коммунальный транспорт 24.04.2022 будет работать с 05.00 утра.

В Харьковской области и Харькове на Пасху будут введены определенные ограничения: церкви будут закрыты в комендантское время - с 19:00 до 5:00. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов попросил отнестись к ограничениям с пониманием.

По словам Синегубова, пасхальные ограничения будут похожи на применявшиеся во время пандемии COVID-19. "Будем прорабатывать со священнослужителями по организации посвящения поясов, чтобы люди не скапливались в одном месте. Потому что мы знаем, что враг беспринципен, для него нет ни религиозных праздников, ни каких-либо других событий, которые могли бы заставить его прекратить огонь, кроме наших Вооруженных сил", - сказал председатель ХОВА в комментарии "Суспильному".

Он также отметил, что интенсивность обстрелов возросла и призвал в очередной раз жителей не покидать укрытия без необходимости. "Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно!", - предупредил губернатор.

В Донецкой области в ночь с 23 на 24 апреля (с 19:00 до 06:00) будет действует комендантский час, находиться на улице в это время будет запрещено.

Все желающие смогут присоединиться к трансляции службы онлайн или посетить храм и освятить пасхальные корзины утром. Об этом написал в своем Facebook губернатор Павел Кириленко.

Также комендантского часа будут придерживаться церкви других городов Украины. Вот время, когда храмы будут закрыты:

Львов : с 23:00 до 5:00

: с 23:00 до 5:00 Черновцы : 23:00 до 05:00

: 23:00 до 05:00 Сумы : с 21:00 до 5:00

: с 21:00 до 5:00 Запорожье : с 21:00 до 05:00

: с 21:00 до 05:00 Винница : 22:00 до 6:00

: 22:00 до 6:00 Житомир : 22:00 до 5:00

: 22:00 до 5:00 Полтава : с 21:00 до 05:00

: с 21:00 до 05:00 Тернополь : с 23.00 до 05:00

: с 23.00 до 05:00 Кропивницкий : с 21:00 до 06:00

: с 21:00 до 06:00 Ивано-Франковск : с 23:00 до 5:00

: с 23:00 до 5:00 Чернигов : с 21:00 до 05:00

: с 21:00 до 05:00 Николаев : с 19:00 до 05:00

: с 19:00 до 05:00 Луцк - с 23:00 до 06:00

А вот в Черкасской, Хмельницкой, Одесской и Днепропетровской областях комендантский час в ночь с субботы на воскресенье (с 23 на 24 апреля) планируют отменить.

"Все верующие [в ночь на 24 апреля] смогут посетить богослужение. Руководители органов местного самоуправления уже получили указание не выключать уличное освещение и при необходимости увеличить количество общественного транспорта", - говорится в сообщении главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

В Хмельницкой области также сняли запрет на продажу алкоголя. Она будет разрешена в торговых сетях с 10:00 до 17:00, а в ресторанных заведениях - с 10:00 до 21:00. Об этом заявил губернатор Сергей Гамалий.

Позиция церквей о Пасхе-2022

В УПЦ считают, что на Пасху нужно быть очень осторожными и воздержаться от посещения ночной службы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в храмах и монастырях пасхальные богослужения состоятся с соблюдением ограничений, обусловленных действующим в Украине военным положением.



"В случае согласования с соответствующими военными администрациями, пасхальное богослужение может быть совершено в ночное время. Во время ночного пасхального богослужения настоятелям храмов, наместникам и игуменьям монастырей необходимо обеспечить строгое соблюдение верующими правил комендантского часа, сигналов воздушной тревоги и т.д. Соблюдение правил комендантского часа предусматривает прибытие на богослужение к началу комендантского часа и неукоснительное пребывание в храме/монастыре до завершения комендантского часа (в Киеве и Киевской области комендантский час в настоящее время введен с 23.00 до 5.00)", - указано в разъяснении.

При необходимости, по благословению епархиального архиерея, пасхальное богослужение может быть перенесено на утро 24 апреля.

В ПЦУ заявили, что в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве служба начнется в 23.30 23 апреля и продолжится до 03:00 - 03:30 24 апреля, но без прихожан.

"Церковь завершает богослужения ночью, с субботы на воскресенье, и практически во всех регионах в это время будет комендантский час, поэтому у нас уже есть соответствующее благословение и распоряжение о том, что священники и епископы на местах могут самостоятельно решать, в какое время совершать Пасхальное богослужение. То есть это может быть не обязательно ночью. Пасхальное богослужение можно проводить и утром в воскресенье. И у нас уже есть подобный опыт последних двух лет, когда были жесткие карантинные ограничения", - сказал глава ПЦУ Епифаний.

Он призывает не подвергать прихожан опасности. "Не стоит скапливаться в храмах на праздник и проводить ночные служения", - говорит Епифаний.

Украинская греко-католическая церковь также будет проводить пасхальные богослужения с учетом продолжительности комендантского часа. Об этом пресс-служба УГКЦ сообщила "Украинским новостям".

"Комендантский час на то и есть, чтобы его придерживаться. Я не могу сказать за всю Украину, но в Киеве график богослужений составляем учитывая продолжительность комендантского часа (в Киеве комендантский час действует с 23:00 до 5:00, Ред.)", - сообщил спикер УГКЦ Игорь Яцив.

По его словам, вопросы относительно освящения пасок каждый епископ будет решать отдельно, учитывая ситуацию в своей епархии. "Вообще можно сказать, что Пасха будет и в храмах будут проводится пасхальные богослужения", - подчеркнул Яцив.

В патриаршем соборе УКГЦ в Киеве также будет торжественная служба, но с утра на Пасху. Служба начнется в 7.30 в воскресенье, 25 апреля, а потом будут святить паски.

В субботу, 23 апреля, з 16 до 19 часов в церквях УГКЦ также традиционно святимо святят пасхальные корзины. Когда именно будет служба, решает местный епископ. Общепринятого распоряжения нет. Главное - в границах комендантского часа.

Что известно о выходных на Пасху

В Украине из-за войны отменили три выходные дня в апреле и мае, в том числе это касается понедельника 25 апреля после Пасхи, который должен был быть выходным.

Регулируется данное нововведение приостановлением нормы закона об определении праздничных и нерабочих дней (ст. 73 КЗоТ) на время действия военного положения в Украине.

Таким образом, 25 апреля, 2 мая и 9 мая будут обычными рабочими днями, работа в который оплачивается в обычном порядке, сообщает Госслужба по вопросам труда.

Как будет работать метро в Киеве

Столичный метрополитен будет работать по обычному графику, установленному с 21 апреля: 23 и 24 апреля пассажиров будут перевозить с 06:30 до 20:00. Интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут. Также подземные станции будут круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.

Движение поездов осуществляется:

красная линия: от станции Академгородок до станции Лесная;

синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки;

зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный хутор.

Работают пересадочные узлы:

Золотые ворота — Театральная;

Площадь Льва Толстого — Дворец спорта.

Без остановки поезда следуют мимо станций: Майдан Незалежности, Крещатик и Кловская.

График работы метро может оперативно меняться.