Во Львовской области отменили ранее принятое решение об отмене комендантского часа в Пасхальную ночь. Кроме того, во всех храмах ночные богослужения перенесли на утренние часы.

Об этом сообщает начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"В соответствии с новыми разведанными, а также информацией о возможной деятельности диверсионных групп на территории области, принято решение о возобновлении комендантского часа в Пасхальную ночь. В дальнейшем ежедневно комендантский час продлится с 23:00 до 05:00", — говорится в сообщении.

Во всех храмах Львовской области ночные богослужения переносят на утренние часы.

"К сожалению, у врага нет такого понятия, как великий религиозный праздник. Он озверел настолько, что не понимает, что такое Пасха. Поэтому в эти светлые дни есть большая угроза провокаций", — добавил Козицкий.

Ранее мы писали о том, что мэр Киева Виталий Кличко официально сообщил, что в предпасхальную ночь в столице и области будет действовать комендантский час.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.