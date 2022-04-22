Мэр Киева Виталий Кличко официально сообщил, что в предпасхальную ночь в столице и области будет действовать комендантский час.

Об этом мэр написал в Telegram.

Кличко добавил, что богослужения в храмах в пасхальную ночь будут проводиться в режиме онлайн-трансляции.

Напомним, что перед Пасхой Нацполиция попросила храмы учесть комендантский час в Украине.

Также мы писали, что в Минздраве дали украинцам советы, как безопасно отпраздновать Пасху в условиях войны.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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