Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харькова, о пострадавших в результате обстрелов и призвал жителей отпраздновать Пасху дома или в укрытиях.

Соответствующее обращение губернатора опубликовано на его официальной странице в Facebook.

"В областном центре больше всего пострадали Северная Салтовка и Салтовка. Обстрелам подвергаются улицы, жилые дома, складские помещения. По предварительным данным, в Харькове шесть человек ранены, еще один ранен в Чугуевском районе. Три человека погибли – в Чугуевском и Дергачевском районах", - сказал Синегубов.

Губернатор добавил, что по некоторым данным, враг готовит провокации в праздник Пасхи. Поэтому на всей территории Харьковской области в субботу, 23 апреля, будет действовать комендантский час с 19:00, который продлится до 05:00 воскресенья, 24 апреля.Богослужения в храмах этой ночью проводиться не будут.

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Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

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