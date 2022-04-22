В Харьковской области за прошедшие сутки на блокпостах поймали несколько нарушителей. Один мужчина был в розыске, четверо других не смогли подтвердить право собственности на автомобили.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Украинец находился в розыске по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Его задержали при проверке документов и передали полиции.

Также в течение суток на блокпостах области пограничники обнаружили четыре автомобиля, водители которых не смогли подтвердить право собственности на них.

Транспортные средства также передали в полицию.

Отметим, что на блокпосте еще и повестку вручить могут. В Генштабе ВСУ не считают это нарушением.

Ранее обещали сократить количество блокпостов до одной тысячи по всей стране.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в выпуске "Ясно.Понятно".