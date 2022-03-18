Через несколько дней количество блокпостов на дорогах в Украине будет сокращено до 1 тысячи по всей стране.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране".

"С начала войны у нас практически в каждом селе были построены блокпосты, их строили кто и как хотел, что в результате привело к логистическому коллапсу: сложно было подвезти продукты питания, не могла проехать ни армия, ни скорая. Кроме того, эти блокпосты не имели между собой никакой коммуникации. Было принято решение их упорядочить и подчинить - то ли Нацгвардии, то ли ВСУ, то ли Национальной полиции Украины - в зависимости от близости к фронту, близости к определённым объектам. На начало недели количество блокпостов сократилось до трёх тысяч. На начало будущей недели их будет около тысячи по всей стране. Главное, что установлена чёткая коммуникация, со всеми можно связаться, все четко понимают, кто тот или иной человек, что имеет право делать, а что нет", - сказал Вадим Денисенко.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что количество блок-постов на дорогах Украины сократили до 1500.

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