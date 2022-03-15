Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что количество блок-постов на дорогах Украины сократили до 1500.

По мнению главы МВД, блок-постов по-прежнему много и оптимально было бы оставить не более 800 блок-постов.

"То есть, возможно, их количество еще сильнее сократят", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Дальнейшее сокращение количества блок-постов не исключает и советник главы МВД Вадим Денисенко.

"Сейчас на дорогах осталось 1500 блок-постов. Их было гораздо больше - точное количество никто не подсчитывал. Изначально каждый, кто мог, в своем селе поставил блок-пост, и это приводило к невероятным пробкам. Сейчас мы эту систему упорядочили. Сделали так, чтобы не было проблем для техники, медицины, военных. Это и логистика, подвоз продуктов питания. И минимизация пробок для тех людей, которые сейчас ездят по Украине", - сообщил "Стране" Вадим Денисенко.

По его мнению, количество блок-постов на украинских дорогах теперь приблизилось к оптимальному.

"1500 блок-постов на сегодняшний день вполне достаточно", - сказал советник главы МВД.

В то же время Денисенко не исключил, что в Украине будут еще больше сокращать количество блок-постов. Чиновник уточнил, что это будет зависеть от ситуации в стране.

Напомним, что глава МВД Денис Монастырский заявил, что блокпосты усложняют эвакуацию людей из районов активных боевых действий, а также мешают доставке гуманитарной помощи.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший народный депутат Борислав Береза вслед за Алексеем Арестовичем высказался против засилья блок-постов на дорогах, которые тормозят движение по всей Украине.

15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Сегодня продолжается четвертый раунд переговоров Украины и России. К чему там идет дело — в публикации "Сесть за стол с Путиным".

Какими трагическими событиями запомнился день вчерашний — в материале "Мощный обстрел Донецка, удары по Киеву и угроза Кривому Рогу".

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что означает для прав украинцев военное положение, которое действует сейчас.