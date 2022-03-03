Идут восьмые сутки после начала войны РФ против Украины, Киев пытаются окружить. Многие киевляне и приезжие пытаются выехать из столицы. Мы уже писали о том, как идет эвакуация в западном направлении. Сейчас расскажем о южном - на Одессу.

"Страна" записала рассказ одессита, который помог семье из Киева переехать в Одессу.

Наши друзья просидели в киевском бомбоубежище несколько дней. Вчера, связавшись с ними, мы предложили им выехать в Одессу. Благо здесь хоть и бывают иногда редкие прилеты ракет, но столь пока город особо не трогают – во всяком случае, в бомбоубежищах никто не сидит.

Поэтому друзья принимают решение выезжать утром, после окончания комендантского часа. Из Киева ребята выезжают хоть и с трудом, объезжая блок-посты и заграждения, но не без приключений – рядом с их авто уже на выезде из столицы что-то взрывается. Но машина остается цела. Блок-пост на трассе Киев – Одесса проходят достаточно быстро. В дальнейшем встречается лишь несколько блок-постов на трассе – возле крупных городов, Умани, Белой Церкви.

По пути, еще до въезда в Одесскую область, киевлянам удалось прикупить пару бутылок коньяка. Так как в Одессе и области уже введен запрет на продажу спиртного и алкоголя днем с огнем не найдешь. К слову, это сразу возродило древнейшее ремесло – букмекерство. Алкоголь втридорога можно заказать в телеграм-каналах. А также водку или коньяк продадут из-под полы в мелких магазинчиках. Естественно, с тройной наценкой.

Мы выезжаем из Одессы навстречу друзьям-киевлянам. Встречаемся возле Умани. Киевляне облегченно выдыхают – все-таки в компании ехать в такие времена спокойней.

Трасса почти пуста, но иногда встречаются караваны вроде нашего – едущие из Киева вереницы легковых автомобилей. Грузовиков почти нет. То и дело попадаются колонны военной техники. Почти все идут в обратном направлении, на Киев. Знакомые военные говорят, что столичное направление, уже можно сказать, киевский фронт, признан в Генштабе самым приоритетным и важным.

По пути киевляне рассказывают о сидении в бомбоубежище. Супруги были вынуждены уехать из своей квартиры в одном из пригородов Киева, так как в их микрорайон ракеты и мины стали прилетать ежедневно по несколько раз, были жертвы. А в доме выбило стекла. Поэтому они переехали у друзьям, но оказалось, что ребята попали в нелучшую ситуацию, чем в родном микрорайоне – рядом с домом их друзей тоже начали падать снаряды.

Поэтому решили переселиться в бомбоубежище.

По словам наших друзей, уже через сутки в скоплении случайных людей в бомбоубежище выделились неформальные лидеры. Которые психологически задавили окружающих и установили странные правила. Например, говорить шепотом. По ночам закрывали двери и не выпускали людей даже на короткий перекур, объясняя, дескать, в бункер могут ворваться некие грабители или бандиты. В результате введенных запретов, а также скученности людей, психологическая атмосфера в бомбоубежище, по словам киевлян, уже на вторые сутки сделалась невыносима. Скандалы и ссоры вспыхивали то и дело, буквально на пустом месте, без причины.

Перед Одессой – два блок-поста. Перед первым из них возле Алтестово – небольшая очередь из машин. Проходим за полчаса. Зато перед вторым бок-постом – за Клеверным мостом перед Одессой – очередь на несколько километров в два ряда.

Вереница машин двигается со скоростью около десяти метров в час. Водители и пассажиры вынуждены спускаться на обочины для естественных нужд.

Проводим около двух часов в очереди. И принимаем решение ехать в объезд. Беда в том, что все объезды уже давно перекрыты шлагбаумами и заграждениями, это напоминает ловушку без выхода. Однако вскоре вспоминаем очень "секретный" путь – буквально через частные дворы. Прорываемся. Мы – в Одессе.

Итого – в пути киевляне провели, учитывая очереди на блок-постах и проверки, около девяти часов. Если бы не знание местности принимающей стороны – одесситов, время увеличилось бы до двенадцати. Но главное и для них, и для нас – трасса Киев – Одесса свободна. И пока безопасна. К слову, необходимо знать, что в Одессе и области комендантский час начинается с 19.00. Проверки очень тщательные, если нет пропуска, а также автомобиль с киевскими номерами, можно оказаться в неприятной ситуации – быть задержанными. Это необходимо учитывать.